شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع وفد عمانى التعاون فى مجال الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الموارد المائية والرى، وفدا عمانيا، على هامش مشاركته فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالى. تناول اللقاء الإشادة بالتنظيم ونجاح الأسبوع والرسائل التى تناولها، وبامكانيات المركز القومى لبحوث المياه خلال زيارتهم له. كمل رحب وزير الرى بتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والعمانى فى مجال المياه وحماية الشواطئ وتبادل الخبرات. Advertisements كما دعا وزير الرى الوفد العماني للتعرف على الخبرات المصرية فى مجال ترشيد المياه من خلال الاطلاع على تجارب النجاح وأفضل الممارسات للمزارعين من خلال الفعاليات التى يستضيفها أسبوع القاهرة الثانى للمياه. وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية التي تجسد العلاقات الطيبة بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرى يبحث مع وفد عمانى التعاون فى مجال الموارد المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.