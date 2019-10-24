صور.. مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 175 متدربا من العاملين بالمحليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء 4 دورات تدريبية فى الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للعام الحالى، ضمن توجيهات وزيرالتنمية المحلية بالارتقاء بالعاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم وإطلاعهم على كل ماهو جديد فى العمل بالادارة المحلية والاساليب التكنولوجية الحديثة.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن البرامج التدريبية تضمنت برنامج اتوكاد للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات بالمحافظات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب المتابعة".
كما تضمنت تنمية مهارات المديرين والعاملين بأقسام الاستحقاقات والتأمينات والمعاشات إضافة إلى دورة اللغة الانجليزية والتى استمرت على مدار أسبوعين واستفاد من الدورات 175 متدرباً من جميع المحافظات.
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 175 متدربا من العاملين بالمحليات (1)
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 175 متدربا من العاملين بالمحليات (2)
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 175 متدربا من العاملين بالمحليات (3)
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 175 متدربا من العاملين بالمحليات (4)
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