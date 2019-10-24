شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 8.8 مليون طفل خلال 7 أشهر بالوحدات الصحية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمة التطعيمات الروتينية الإجبارية بالمجان لـ 8 مليون و813 ألفًا و893 طفلًا بداية من يناير وحتى يوليو 2019، من خلال 5 آلاف و 196وحدة صحية منتشرة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرةً الي أن الوزارة قامت بتطعيم 18مليون و698ألفًا و249 طفلًا خلال عام 2018.

وأكد بيان لوزارة الصحة والسكان، توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 شهور إلى 15 شهرًا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحى القومى، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

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من جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم إدراج طُعم "السولك" فى جدول التطعيمات الروتينية فى يوليو من العام 2018، لضمان استمرارية مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت عيد إلى أنه تم البدء فى الإعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى الربع الأخير من عام 2019 للقضاء على تلك الأمراض، مضيفًا أن مصر حصلت على شهادة استمرار خلوها من مرض شلل الأطفال من منظمه الصحة العالمية.

وأشار "عيد" إلى توفير رصيد استراتيجى كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائى الثنائى ولقاح الثنائى كبار)، حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسى 2018/2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلى توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسى 2019/2020.