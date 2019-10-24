شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 8.8 مليون طفل خلال 7 أشهر بالوحدات الصحية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد بيان لوزارة الصحة والسكان، توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 شهور إلى 15 شهرًا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحى القومى، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم إدراج طُعم "السولك" فى جدول التطعيمات الروتينية فى يوليو من العام 2018، لضمان استمرارية مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ولفت عيد إلى أنه تم البدء فى الإعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى الربع الأخير من عام 2019 للقضاء على تلك الأمراض، مضيفًا أن مصر حصلت على شهادة استمرار خلوها من مرض شلل الأطفال من منظمه الصحة العالمية.
وأشار "عيد" إلى توفير رصيد استراتيجى كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائى الثنائى ولقاح الثنائى كبار)، حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسى 2018/2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلى توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسى 2019/2020.
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