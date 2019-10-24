شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس، فى وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة، وأزاحت الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع فى إطلاق إشارة البدء فى العمل لبناء مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى متكامل للفتيات من ذوى الإعاقة الذهنية بقيمة إجمالية تقديرية 84 مليون جنيه.

وأكدت الوزيرة أن مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة أحد أقدم من المؤسسات فى مصر المخصصة فى رعاية كبار السن من ذوى الاعاقة الذهنية من الفتيات ،حيث توفر لهن الاقامة والخدمات المتكاملة وهى فى حاجة الى تطوير واسع وتم بالفعل رفع كفاءة وتحسين المبانى القائمة ولكن هناك حاجة الى تطوير شامل بالمؤسسة وسيتم العمل على مدى 24 شهر.

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وأضافت الوزيرة أن البنية التحتية ستكون مؤهلة ومتضمنة اكواد الاتاحة التى تناسب الاعاقات المتنوعه وسيتم تطويرها ليكون بها استيعاب اعداد اكثر من الموجوده حاليا بالمؤسسة بالاضافة الى الاهتمام بتطوير البرامج التدريبية المقدمة بحيث يتتضمن اعمال تنمية واعمال يدوية قادرة على تنمية واستغلال قدرات الابناء والانشطة الرياضية الملائمة.

من جانبه أكد اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن اليوم يشهد وضع حجر الأساس لأعمال تطوير مؤسسة مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة، التى تتضمن إنشاء مبنى للاقامة على مساحة 1200 متر وتستمر المرحلة الأولى لمدة 12 شهر بتكلفة 54 مليون جنيه والمرحلة الثانية ستكون بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه لإنشاء مبنى خدمى وترفيهى وتستمر ايضا لمدة 12شهر موجها الشكر لكل الجهات المانحة والداعمة للجهود فى هذا المجال كما وجه التحية لشهداء مصر الأبطال فى إطار الاحتفال بذكرى مرور 46 عام على حرب أكتوبر المجيدة.

وعلى هامش الاحتفال افتتحت الوزيرة افتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة لذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ضم العديد من المنتجات والإشغال اليدوية من أعمال الخزف والفخار وأشغال الخرز والكروشيه والخوص حيث أشادت بجودة وتصميميات المشغولات كما شهدت فعاليات الحفل المقام للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات وأغانى وطنية التى تم تدريبهم عليها.