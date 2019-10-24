شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعليق استيراد الحيوانات من السودان ولجان تقصى بحثا عن الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مرسى، مدير عام بالإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول مرض الوادى المتصدع الذى يصيب الماشية بالمناطق الحدودية بعد وجود اشتباه للمرض بالسودان.

وأضاف خالد مرسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أنه تقرر تعليق استيراد الحيوانات من السودان حتى تحديد الوقف الوبائى، مؤكدا أنه يجرى حاليا التقصى النشط وسحب عينات من الماشية بمحافظات "أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر" بحثا عن المرض كأجراء احترازى، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزرات المعنية برفع القمامة وتنظيف البرك والمستنقعات لعدم تكاثر الحشرات التى تنقل الأمراض.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بعد اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض الوادى المتصدع فى مناطق شمال شرق السودان.

ووفقاً لتقرير رسمى تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتباه في وجود حالات إصابة في مناطق شمال شرق السودان بمرض الوادي المتصدع، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

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وأكدت وزارة الزراعة، التنسيق اللازم مع محافظى المناطق الحدودية لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، لافتاً الى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظين بالمحافظات الحدودية لرش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.

كما يجرى التنسيق مع معهدى الحشرات والصحة الحيوانية لتجميع وتصنيف الحشرات الناقلة وتحليلها للكشف عن وجود الفايروس من عدمه، كذلك التنسيق مع الإدارة العامة لناقلات الأمراض بوزارة الصحة لرش وتطهير أمكن تكاثر الحشرات بجميع محافظات الجمهورية مع تكثيف العمل بمحافظات جنوب مصر والمحافظات الحدودية عالية الخطورة.