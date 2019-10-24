شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه يختتم اجتماعاته فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه برئاسة وزير الرى وبحضور أعضاء من الجانب المصرى والجانب الهولندى وممثلى السفارة الهولندية فى مصر أعماله التى أقيمت على هامش أسبوع القاهرة للمياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم انشطة المجلس مع عرض ملخص عن نتائج المهمات الفنية التي قام بها ممثلو الجانب الهولندي من الخبراء في مجال المياه والزراعة والبيئة، التى كان آخرها فى سبتمبر 2019 مع استعراض أوجه التعاون بين الجانبين المصرى والهولندى.

وتضمنت الجلسات عرضا عن انظمة الري والصرف الحديث وتحديث وتسجيل الأراضى الزراعية وتم ايضا التطرق إلى موضوعات تتعلق بالتغيرات المناخية والمشروعات الجارى تنفيذها بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

كما تمت مناقشة كيفية تطوير وتحديث نظم الرى والصرف المغطى فى مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطى فى العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه فى شبكات المصارف بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها.

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كما تضمنت المناقشات كيفية تضمين المشروعات الكبىى لدراسات تقييم الاثر البيئى والاجتماعى واطر التعاون بين الجانبين من خلال تقديم المشورة الفنية ورفع القدرات البشرية في هذا المجال.

كما تم مناقشة مشروع دراسة الإدارة المتكاملة لادارة المناطق الساحلية الجارى تنفيذه بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وتم عرض عدد من الدراسات التى قام بها المجلس بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حول استراتيجية معالجة الصرف الصحى وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحى ومشروع لنظام الانذار المبكر من الأمطار فى مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة فى المدن والمناطق الحضرية.

كما تعرض الاجتماع لأهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر والتي تمت خلال الفترة من 2 أبريل حتى 11 أبريل 2019 ، التى كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الإنمائى للحكومة الهولندية فى مصر، بعد غياب لمدة 8 سنوات منذ عام 2011، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها في البرنامج الانمائي الجديد والمقدم في شكل منحة من الحكومة الهولندية والذي سيستمر حتى العام 2022. ويركز البرنامج الانمائى الجديد على مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى.

الجدير بالذكر أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه في قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.