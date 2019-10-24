شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء بطولات الجمهورية للأنشطة الطلابية للمدارس للعام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسي 2019/2020 فى ضوء اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية لدورها الأساسى فى تنشئة الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وقالن الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعى للمراحل التعليمية الثلاثة التى أقيمت بنادى القاهرة الرياضى، بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والغربية)، مشيرة إلى أن البطولة شهدت هذا العام تنافس قوى بين الطالبات، حيث تم تعديل الأدوات لتصبح أدوات المرحلة الثانوية (الطوق، الكرة، الشريط، الصولجان)، موضحة أنه يتم استخراج النتائج فردى عام على المراكز الأربعة الأولى.

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وأضافت الدكتورة إيمان حسن أنه تجرى حاليًا بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للمراحل الثلاثة، و المقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، الدقهلية، المنوفية)، كما ستقام الأحد القادم بطولة الجمهورية للسلاح (بنين - بنات) للمرحلتين الثانوية والإعدادية بنادى السلاح بالأزبكية فى سلاح (السيف، سيف المبارزة، الشيش) بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط والغربية وبورسعيد والإسماعيلية).

وأوضحت الدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، أنه إلى جانب البطولات المدرسية هناك العديد من الأنشطة الرياضية التى يتم تنفيذها بمشاركة طلاب المدارس، حيث أقيم مهرجان للتايكوندو للتعريف باللعبة ونشرها بين طلبة المدارس، كما أقيم العديد من مارثون المشى والجرى بعدة محافظات، لافتة إلى أنه نسعى دائمًا إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة بين الطلبة والطالبات.