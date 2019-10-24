شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق جديدة فى قضية شاحنة الجثث الغامضة بشرق لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 24 ساعة من العثور على سيارة تحتوى على 39 جثة قرب لندن ، أصدر مكتب المدعي البلجيكي بيانا، قال فيه إن السيارة التى تحوى 39 جثة ، دخلت من ميناء زيبروج في بحر الشمال، ولم تمكث سوى وقت قصير في الميناء قبل أن تتجه بحرا إلى بيرفليت، 40 كيلومترًا شرق لندن، فيما أكدت الشرطة البريطانية أن جميع الجثث ترجع إلى أشخاص يحملون الجنسية الصينية.

وأوضح بيان المدعى البلجيكى ، أن الحاوية وصلت إلى زيبروج يوم 22 أكتوبر في الساعة 2:49 مساءً بالتوقيت المحلي (12:49 بتوقيت جرينتش)، وغادرت الميناء بعد ظهر نفس اليوم، بحسب البيان.

يشار إلى أنه عادة تتحرك حاويات التبريد سريعا عبر زيبروج، وغالبا ما تخضع لفحص ظاهري، لوصولها بشكل سريع إلى إنجلترا.

بينما أعلنت الشرطة البريطانية ، أن جميع الضحايا الـ39 الذين عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب لندن الأربعاء، مواطنون يحملون الجنسية الصينية، وتم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي بمدينة جريز شرق لندن.

وأوضحت الشرطة أن الجثث لـ 31 رجلا و8 سيدات، وأن التحقيقات مع سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 عاما مازالت جارية.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، تعهد بالعمل مع شرطة مقاطعة "إسكس" لمعرفة الحقيقة.

وكانت الشرطة البريطانية قد داهمت منزلين فى أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتباطهما بالمشتبه به في هذه الواقعة "مو روبنسون "، الذي تم اعتقاله بعد العثور على الجثث في حديقة "ووترجليد الصناعية" ، الأربعاء.

وقد بدأت القصة عندما أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، الأربعاء، داخل شاحنة قرب لندن، يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدر من أيرلندا الشمالية (25 عاماً).

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في حين، ردت بلغاريا مؤكدة أن الحاوية المذكورة لم تدخل البلاد منذ يونيو عام 2017، وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية في بيان، للسفارة البلغارية فى بريطانيا، أنها ستعمل بشكل مشترك مع السلطات البريطانية فى القضية ، وأفادت أن شاحنة الجثث هذه مسجلة في بلغاريا باسم شركة مملوكة لامرأة أيرلندية وقالت إن السفارة البلغارية في لندن تلقت من الشرطة البريطانية معلومات بشأن تسجيل الشاحنة.

وأضافت وزارة الخارجية البلغارية ، أن "الشاحنة من نوع سكانيا مسجلة في مدينة فارنا باسم شركة تملكها مواطنة أيرلندية".

كما صرّح قائد الشرطة، في بلغاريا ، آندرو مارينر، في بيان: "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيراً إلى أن "تحقيقاتنا جارية لمعرفة ماذا حصل".

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 01.40 (00.40 بتوقيت غرينتش) بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

قال مارينر: "نقوم بعملية التعرف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتاً طويلاً"، مشيراً: "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا".

كذلك لفت إلى اعتقاده أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا، السبت، من هوليهيد في شمال غرب ويلز - أحد أهم موانئ عبور العبارات القادمة من أيرلندا.

وأضاف: "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة بينما لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في وقت تتواصل تحقيقاتنا".