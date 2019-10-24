شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك : مساءلة ترامب فى الكونجرس ربما تجعل مايك بنس رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه فى الوقت الذى يفكر فيه الديمقراطيون فى مجلس النواب فى سياسات عزل الرئيس دونالد ترامب، فإنهم يدرسون النتيجة المحتملة، فيمكن أن يضعف تحقيق المساءلة الرئيس قبل الانتخابات المقررة العام المقبل ويعيد البيت الأبيض للديمقراطيين، أو ربما يأتى بنتائج عكسية بنفس الطريقة التى واجهتها جهود الجمهوريين لعزل بل كلينتون فى عام 1998.

لكن هناك خيار ثالث، فيمكن أن ينجح العزل، وقد حدد مسئول بارز فى اللجنة القضائية بمجلس النواب المعضلة قائلا: "ماذا لو أصبحنا أمام الرئيس بنس"؟.

Advertisements

وتتابع نيوزويك قائلة إن هذا السيناريو كان يبدو بعيد المنال حتى وقت قريب، ففى الوقت الحالى لا يبدو أن هناك عددا كافيا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مستعدين لإدانة ترامب لو مرر الديمقراطيون فى مجلس النواب بنود مساءلة الرئيس.

وفى أفضل السيناريوهات، يأمل بعض الديمقراطيين أن فضيحة أوكرانيا تقضى على كل من ترامب ونائبه مايك بنس. فقد طالت الفضيحة بنس بعدما تبين أن الرئيس أرسله إلى بولندا فى سبتمبر الماضى للضغط بشكل أكبر على رئيس أوكرانيا لبدء تحقيق الفساد، وإن لم يكن قد ناقش مسألة جو بايدن. وفى حال سقوط بنس، فإن نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب ستصيح هى الرئيسة.

وتتابع المجلة قائلة إن هذا يبدو نوعا من الخيال، لكن المرجح بشكل أكبر هو أن يصوت الشيوخ على إذا كان سيطيح بترامب، ولن يكون هذا فى وقت قريب، لكن عدم ارتياح أعضاء الشيوخ الجمهوريين إزاء ترامب واضح، واستيئاهم الشديد من أخطاء إدارته هو السبب الذى يجعل خيار أن يصبح بنس رئيس ليس بالأمر الذى لا يمكن تصوره.