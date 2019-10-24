شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تتهم جيش الاحتلال التركى بشن حرب إبادة ضد الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، جيش الاحتلال التركى بتنفيذ حرب إبادة ضد الأكراد فى شمال شرق سوريا.

وقال كينو غبرييل المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية فى بيان إن جيش الاحتلال التركى ينتهك وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن القوات الكردية ملتزمة بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من منطقة وقف إطلاق النار.

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وأشار المتحدث باسم سوريا الديمقراطية إلى أن جيش الاحتلال التركى يقوم بهجوم برى واسع مدعوم بإسناد جوى على قرى المناجير والأسدية والمشيرفة خارج منطقة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذه القرى تتعرض للقصف المدفعى والهجوم البرى، ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من القرى الثلاثة.

وأوضح المتحدث باسم سوريا الديمقراطية إن قواتها ما زالت مشتبكة حتى لحظة كتابة البيان مع جيش الاحتلال التركى، مؤكدا التزام سوريا الديمقراطية بقرار وقف إطلاق النار وحقها المشروع بالدفاع عن النفس، محملا أنقرة مسؤولية تدهور عملية وقف إطلاق النار وطالبت الضامن الأمريكى بالتدخل فورا لوقف هذا العدوان على السوريين.