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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتى بالبرلمان حول سد النهضة تم اجتزاؤها من سياقها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.
وقال السفير بسام راضى، إن "آبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتى المصب.
وشدد أبى أحمد على أن الحكومة والشعب الإثيوبى ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصرى، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائى.
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