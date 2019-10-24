شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات أسستها "الإنتاج الحربى" خلال الفترة الماضية.. أبرزها تصنيع المدرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن إنشاء 7 شركات خلال الفترة الماضية، وذلك خلال كلمته باحتفالية الوزارة بالعيد الخامس والستين. وذكر الدكتور عبد المجيد، أن الشركات هى انترناشيونال مارثون لتصنيع العربات المدرعة، الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية " نجيل صناعى وملابس رياضية"، وشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، وشركة أبو زعبل الهندسية لخدمات التخريم، وشركة هيليوبوليس شرف كيميكلز، والشركة المصرية لإنتاج الأسوار الكهربائية والأمنية، وأخيرا الشركة المصرية للمستحضرات الدوائية.

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