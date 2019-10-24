شكرا لقرائتكم خبر عن حياة جديدة بـ100 مليون صحة.. حكايات المتعافين من فيرس سى بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمل جديد وحياة خالية من فيرس سى، فهناك العديد من الحالات المتعافية من فيرس سى بمحافظة الغربية والتى أكد الكثيرون منهم أنهم لم يشعروا بأى تعب أو علامات تدل على إصابتهم بالمرض، وبعد الكشف والفحوصات التى أجرتها حملة 100 مليون صحة اكتشفوا إصابتهم بالفيروس.

ويرصد الخليج 365 فى فيديو عن المتعافين من فيروس سى فى محافظة الغربية العديد من القصص منها إبراهيم منجد فى التعافى من هذا المرض ، يقول إبراهيم: " لم أشعر بأى أعراض تدل على إصابتي بالفيرس وبالصدفة قال لى الجيران على حملة 100 مليون صحة وإنها متواجدة فى الغربية للفحص المجانى ومن هنا اكتشفت إصابتي بالمرض وبدأت رحلة العلاج والفحوصات لمدة 3 أشهر وتعافيت منه تماما".

Advertisements

وأشار منجد:" بسبب الحملة اكتشفت أيضا إصابتى بمرض السكر وبدأت فى المتابعة، والحمد لله على كل شىء، حملة 100 مليون صحة خطوة جيدة لعلاج المواطنين مجانا من الفيرس وخصوصا الأهالى المتواجدين فى القرى والعشوائيات فليست لديهم وعى كافى بالمرض.

وللتعرف على قصص أخرى للمتعافين من فيروس سى شاهد الفيديو التالى.