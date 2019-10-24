شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصانع وشركة جديدة تنتهى منها "الإنتاج الحربى" قريباً.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن أسماء الشركات والمصانع التى يتم العمل عليها حاليا، ومن المنتظر أن ينتهى منها قريبا.
واستعرض الدكتور عبد المجيد، خلال كلمته باحتفالية وزارة الانتاج الحربى، بالعيد الخامس والستين أسماء تلك الشركات، وأهمها مجمع صناعى لإنتاج الاتوبيسات وسيارات الركوب الكهربائية، ومصنع لإنتاج سيارات النقل الكهربائية الخفيفة، ومجمع صناعى لإنتاج اطارات السيارات بأنواعها، ومصنع لأنتاج محطات الشحن.
وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج، أن المصانع والمجمعات تضم أيضا، مصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، ومصنع مواسير بولى ايثلين عالية الكثافة، وشركة رونجاس مصر، لإنتاج أسطوانات الغاز الطبيعى المتطورة، وشركة النجيل الصناعى، ومصنع لإنتاج الجراجات الذكية متعددة الطوابق، بالإضافة للشركة الدولية لمعاجلة وتحلية المياه.
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