شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة ضمن أفضل وجهات السفر للسياح الروس في أكتوبر ونوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم الحظر الروسي على رحلات الطيران المباشر إلى الغردقة منذ عام 2015، احتلت المدينة مركزًا متقدمًا ضمن أشفضل وجهات السفر للسياح الروس، حسبما أظهرت استنتاجات محللي خدمة حجز الفنادق على الإنترنت «Ostrovok.ru» للسياح الروس في الفترة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2019.

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أظهرت الاستنتاجات أن 60% من السياح الروس حجزوا رحلات إلى نحو 15 وجهة سياحية مثل: وارسو وبرلين وروما وفيلنيوس إضافة إلى الغردقة، وكان لسعر الرحلة العامل الأكبر في تحديد الوجهة، حيث بلغ متوسط رحلة الـ3.7 أيام 11 ألف و200 روبل، مقابل 55 ألف روبل لرحلة الـ6.8 أيام.

وجرى تحديد قائمة أفضل 15 وجهة سياحية وفقًا لحساب أسعار الفنادق من فئة 3 نجوم التي تم حجزها، حيث بلغت قيمة حجوزات فنادق الغردقة 1800 روبل لليلة الواحدة، وجاءت فنادق باريس فئة الـ3 نجوم بنحو 9900 روبل لليلة الواحدة، ومثيلتها في برشلونة 9500 روبل.

ويقوم عدد من وكالات السفر الروسية بتنظيم رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية في البحر الأحمر بعدة طرق، منها الرحلات المجدولة على شركتي «مصر للطيران» و«ايروفلوت» الروسية من موسكو إلى القاهرة، ومنها براً أو بالطيران الداخلي إلى منتجعات البحر الأحمر، كما يلجأ بعض الروس للسفر إلى مدينة مينسك عاصمة بلاروسيا التي تسير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.