شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ«مدبولي» ووزير الصحة حول «عجز العنايات المركزة والحضّانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر في الإسكندرية، وعضو لجنة الصحة في مجلس النواب، الخميس، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، حول «العجز الشديد في غرف العنايات المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين على مستوى المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والامانات العامة والمؤسسات العلاجية في الدولة، والنقص الحاد في الأطباء وطواقم التمريض»، حسب البيان.

وقال «حافظ» في البيان، الخميس، إن «الأعداد الحالية من الحضانات والعنايات لا تفي بالمطلوب ولا تلبى احتياجات المرضى من المترددين على هذه المستشفيات على الإطلاق»، مشيرًا إلى أن «المستشفيات تحتاج لتوفير المطلوب دعمًا ماليًا لا يقل عن مليار و200 مليون جنيه موضحا ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم استدعائها في لجنة الصحة بمجلس النواب واقرت أن المستشفيات تحتاج إلى هذه المبالغ بالفعل لتوفير حضانات وعنايات مركزة لها كما تعهدت بسرعة توفيرها على الفور».

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وأشار إلى «وجود عجز شديد في الأطباء وحاد في طواقم التمريض على مستوى الجمهورية وخاصة مستشفيات الإسكندرية سواء الجامعية أو الصحة أو المؤسسة العلاجية والأمانة العامة»، مشيرة إلى أن «تدنى رواتب التمريض أدى إلى هجر الكفاءات للعمل في الدول العربية والخليج، حيث أصبحت منظومة التمريض في مصر طاردة للكفاءات».

وطالب «حافظ» وزير الصحة بـ«سرعة فتح مدارس تمريض جديدة وإعادة المغلق منها للخدمة من جديد لتخريج دفعات لسد العجز الموجود في المستشفيات بأنواعها»، مشيرًا إلى أنه «تم فتح مدارس جديدة للتمريض لكن ليس بالعدد المطلوب».

وقال عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إنه «في عام 2015 كان عدد أسرة العنايات المركزة في مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية 82 سريرا فقط وتم زيادتها إلى 174 سريرًا بنهاية 2017 بإضافة 92 سريرًا جديد فيما كان عدد حضانات الأطفال المبتسرين 150 حضانة، وأصبحت حتى عام 2018 حوالى 221 حضانة»، مشيرًا إلى أنه «في جامعة الإسكندرية كان عدد الحضانات 45 حضانة في عام 2015 واصبح عددهم الان 77 حضانة أطفال مبتسرين بزيادة 22 حضانة فقط».

وكشف «حافظ» عن «وجود 40 حضانة أطفال جديدة في مستشفى سموحه الجامعي لطب وجراحة الأطفال التابعة لجامعة الإسكندرية متوقفة عن العمل منذ فترة كبيرة بسبب النقص الحاد في طواقم التمريض المؤهلين للتعامل معها»، مطالبًا بـ«سرعة تشغيل الحضانات المتوقفة وتوفير كوادر تمريضية لسد العجز الموجود، خاصة وأن هذه المستشفيات تخدم مرضى 4 محافظات هي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ».