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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يسلم 50 منزلًا في القرى الأكثر احتياجًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، 50 منزلًا في مركز أبوالمطامير بعد إعادة تأهيلها وتشطيبها، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
وسلَّم المحافظ 25 منزلاً لأصحابها في قرية 20 لحوم بمركز أبوالمطامير، و25 منزلا لأصحابها في قرية سيدي دمين بمركز أبوالمطامير، بعد إعادة تأهيلها بالكامل، بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق «تحيا مصر».
يأتى ذلك ضمن افتتاح المرحلة الأولى من البروتوكول الثالث 2019 بين جمعية الأورمان وصندوق «تحيا مصر» لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، والذى يشمل تطوير 100 قرية تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق والتعاون مع المحافظة في تخفيف الأعباء عن الموطنين، والمساهمة مع باقي الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.
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