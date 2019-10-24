شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشارك في فعاليات «أسبوع القاهرة الثاني للمياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في فعاليات «أسبوع القاهرة الثاني للمياه»، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «الاستجابة لندرة المياه»، في إطار اهتمام القيادة السياسية بقضايا المياه وتعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه.

وشارك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» بعدد من المشروعات التي تساهم في مواجهة مشاكل إدارة وترشيد المياه.

من جهته، وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الشكر لوزارة الرى للتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتوعية بأهمية المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من أهم المفاهيم الكبرى التي تحرص الوزارة على توعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وترشيد استخدامها، والحفاظ على نظافة مصادرها، وذلك من خلال تضمين هذه المعاني في المناهج الدراسية، وفى الأنشطة التربوية المختلفة لجميع المراحل التعليمية، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة في مجال استخدام المياه.

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وقال «حجازي»: «طلاب مدارس STEM نقطة مضيئة في التعليم المصري، ولديهم قدرات إبداعية على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يتطلبان المزيد من التمكين لأبنائنا الطلاب من البحث العلمي والابتكار».

أضاف أن «البرنامج الدراسى لمدارس المتفوقين STEM يعتمد على تناول بعض مشروعات الطلاب البحثية في مجال الكابستون Capstone وهو مشروع ينفذه الطلاب في كل فصل دراسى في موضوعات علمية معينة تخدم المجتمع، وتستهدف أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع المصرى».

بدوره، أوضح يسرى ساويرس، مدير عام تنمية مادة العلوم، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، أن أسبوع القاهرة الثاني للمياه يعد فرصة ذهبية لعرض المشروعات التي يقوم به الطلاب ضمن دراساتهم وأبحاثهم في مجال المياه، كما يعد فرصة للتعرف على الشركات المشاركة في المؤتمر، والاطلاع على نماذج لمشروعات جديدة، مما يساعد الطلاب على مزيد من البحث العلمى والابتكار.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، قدم عدد من الطلاب عرضًا حول أبحاثهم ومشروعاتهم المتعلقة بحل مشاكل المياه في إطار التحديات الكبرى التي تواجه العالم، حيث تم تقسيم هذه المشروعات تحت مجموعتين رئيسيتين، الأولى عن توفير المياه المستخدمة في الري باستخدام تقنيات حديثة تتمثل في استخدام الروبوت الذكي للري لوقف إهدار الماء Immobilization treatment & smart irrigation robot وتطوير الزراعة والتسويق عن طريق التكنولوجيا، والثانية وسائل حول معالجة المياه المستخدمة في المنازل أو المصانع ثم إعادة استخدامها في الري أو في مشروعات صناعية، والتي تتمثل في عدة مشروعات مثل: معالجة المياه المستعمله باستخدام نباتات الجوجوبا ومورينجا الصحراوية ومشروع خطوات معالجة المياه.