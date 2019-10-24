شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة ينشر الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بسوتشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك، صباح اليوم الخميس، في الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي. الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الصورة التذكارية للنسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي

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