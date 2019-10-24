شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن تخصيص 10 ملايين جنيه لمهمات الإغاثة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جميع المديريات على مستوى الجمهورية برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام القادمة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه استعداداً لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أية حوادث أو نكبات بالمحافظات، تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بما يلزمها من مهمات الإغاثة، وتم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، وذلك لصرف المساعدات اللازمة.
وذكرت والي، أنه تم تخصيص 10 مليون جنيه هذا العام لشراء مهمات إغاثة من خيام وبطاطين، وشددت على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أية حوادث طارئة.
وأضافت أنه في ظل موجة الطقس السيء التي تمر بها البلد تم تشكيل غرف عمليات على مستوى جميع المحافظات لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التي قد تنجم عن السيول والأمطار.
وأكدت «والي»، أن من استعدادات التضامن لمواجهة أية حوادث طارئة تم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات والهلال الأحمر، والاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها وسرعة التعامل مع الأزمات والنكبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإغاثة لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين سواء مادياً أو نفسياً، ولفتت إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في عمليات الإغاثة.
وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم عمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.
كما أوضحت أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تمنح العاملين في مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري للمتطوعين لديها والعاملين في مجال الإغاثة.
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