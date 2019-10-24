شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تطعيم 8.8 مليون طفل خلال 7 أشهر بالوحدات الصحية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمة التطعيمات الروتينية الإجبارية بالمجان لـ 8 ملايين و813 ألفًا و893 طفلًا بداية من يناير وحتى يوليو 2019، وذلك من خلال 5 آلاف و196وحدة صحية منتشرة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بتطعيم 18مليونا و698 ألفًا و249 طفلًا خلال عام 2018.

وأكدت الوزارة توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 شهور إلى 15 شهرًا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحي القومي، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم إدراج طُعم «السولك» في جدول التطعيمات الروتينية في يوليو من العام 2018، وذلك لضمان استمرارية مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت عيد إلى أنه تم البدء في الإعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الربع الاخير من عام 2019 وذلك للقضاء على تلك الأمراض، مضيفًا أن مصر حصلت على شهاده استمرار خلوها من مرض شلل الأطفال من منظمة الصحة العالمية.

وأشار «عيد» إلى توفير رصيد استراتيجي كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائي الثنائي ولقاح الثنائي كبار)، حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 2018/2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلى توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 2019/2020.