شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف» توافق على اعتذار مديرة مدرسة عن منصبها بعد «التظاهر ضدها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، الخميس، على اعتذار مديرة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية جنوب بني سويف عن منصبها، مع نقلها للإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد تنظيم العاملين بالمدرسة وقفة احتجاجية ضدها عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وفوجئ كمال الشيمي، مدير عام إدارة ببا التعليمية، بتنظيم العاملين بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، التابعة للإدارة، لوقفة احتجاجية داخل فناء المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، اعتراضًا منهم على قرار تكليف المدير السابق للمدرسة «سرينا. ع. ص» 52 عاما، مرة أخرى.

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وانتقل هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، يرافقه مدير عام إدارة ببا التعليمية إلى المدرسة، حيث تبين وقوف قرابة 30 مُدرسا ومُدرسة داخل سور المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، رافعين لافتات مكتوبا عليها «ارحلي».

وتبين من خلال عقد اجتماع بالعاملين بالمدرسة، واجتماع منفرد مع مدير المدرسة، وجود خلافات في طريقة سير اليوم الدراسي والعمل داخل المدرسة، وتوتر العلاقة بينهم، قبل أن يتلقوا وعودا بدراسة مطلبهم، وينصرفوا من المدرسة في هدوء دون حدوث أي تداعيات.

وتبين أن مديرة المدرسة تم إعفاؤها من منصبها بتاريخ 16 سبتمبر الماضي ونقلها إلى ديوان عام إدارة ببا التعليمية، على خلفية عدم استعداد المدرسة الجيد لاستقبال العام الدراسي، وتكليف وكيل المدرسة قائما بالأعمال، قبل أن تصل معلومات إلى العاملين بالمدرسة بصدور قرار بعودتها مرة أخرى للعمل مديرة للمدرسة، وحضور مديرة المدرسة ظهرا إليهم لاستلام مهام عملها، ما ادى إلى تنظيمهم وقفة داخل المدرسة اعتراضا منهم على عودتها، قبل أن تتقدم بطلب نقل إلى الإدارة التعليمية مرة أخرى، بعد عقد لقاء مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.