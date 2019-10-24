شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: «سك العملة» تُوثق المناسبات والمشروعات القومية لبناء الوعى الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة «سك العملة» تُسهم في بناء الوعي الوطني من خلال إحياء ذكرى تأسيس مؤسسات الدولة الوطنية، وتوثيق الأحداث التاريخية، والمشروعات القومية والإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر إصدار العملات المعدنية التذكارية التي تلعب دورًا محوريًا في توعية المواطنين بتاريخ وطنهم المجيد في البناء والتعمير الذي يُثري الحضارة الإنسانية، ويدفعهم لبذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة العطاء.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، إن مصلحة «سك العملة» بدأت في إصدار مجموعة عملات تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء «بنك مصر».

أضاف أن مصلحة «سك العملة» تحرص على إنتاج العملات التذكارية للإسهام في توثيق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية، ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، موضحًا أننا لدينا الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة، وقد تم إعداد عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: «العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة».

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أشار إلى أن المصلحة تنفرد بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى الدروع والمجسمات التي تشمل دروع «نحاس، أكريليك، كريستال»، موضحًا أنه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من ١٣١٥ درعًا وميدالية متنوعة من الخامات والتصميمات والأشكال و100 من الأوسمة والأنواط بجودة عالية، لتقديمها للمتميزين في مختلف المجالات.

قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة «سك العملة» تعمل حاليًا على سك مجموعة من العملات التذكارية من مختلف الفئات بمناسبة العيد المئوي لتأسيس «بنك مصر»، الذي يعد نموذجًا لمشروع وطني متميز تم تأسيسه عام ١٩١٩ بواسطة طلعت باشا حرب كأول بنك مصري يؤسسه مجموعة من رجال أعمال وطنيين، إضافة للاكتتاب العام لجموع المصريين، ويكون له شركات في مجالات مختلفة مثل: «الطيران والغزل والنسيج، والسينما»، وغيرها من الأنشطة التي عكست النهضة الاقتصادية والصناعية للشعب المصري آنذاك.

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عملات تذكارية

عملات تذكارية

عملات تذكارية

عملات تذكارية