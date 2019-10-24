شكرا لقرائتكم خبر عن مَن الشُعوب الأكثر وسامة في العالم؟ تصنيف مُحبِط للرجال المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر تصنيف لموقع thetoptens أن الأتراك هم الرجال الأوسم عالمياً، ويليهم كل من الإيطاليين والأسبان.

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ففي تصويت أعده الموقع الذي يعتمد بشكل أساسي على تصويت الجمهور حول العالم على إعلان قوائمه تم وضع قائمة للرجال الأكثر وسامة وكان آخر تحديث قد تم مساء أمس الأربعاء.

وعلى مستوى الدول العربية احتلت سوريا المركز الأول عربياً والسادس عالمياً، بينما جاء ترتيب الرجل المصري في المركز التاسع عربياً والـ31 حول العالم وذلك بعد كلاً من تونس، الأردن، العراق، السعودية، اليمن، لبنان والمغرب .

وجاء في ترتيب الموقع عن الدول العشر الأولى حول العالم والذي يتميز رجالها بأنهم أكثر وسامة على النحو التالي:

1. تركيا

2. ايطاليا

3. اسبانيا

4. امريكا

5. فرنسا

6. سوريا

7. المانيا

8. روسيا

9. ايران

10. أذربيجان

بينما عربياً كان الترتيب على النحو التالي:

1. سوريا

2. تونس

3. الأردن

4. العراق

5. السعودية

6. اليمن

7. لبنان

8. المغرب

9. مصر

10. الجزائر