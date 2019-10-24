شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية وتسكين أكثر من 8 آلاف موظف بالمجالس المحلية وديوان محافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الخميس، على تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك للعاملين بديوان عام المحافظة والمجالس المحلية ومديريات الخدمات التابعة بإجمالي 8700 موظف وفقاً لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019، وكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019 .

وقال يوسف أبوالفضل، وكيل وزارة مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه طبقاً لنص المادة الثالثة والكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإداري يرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتباراً من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، لافتاً إلى أنه يستحق الموظفون المرقون بقرار من رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 اعتباراً من 1/7/2019 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافاً إليه علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

وأوضح «أبوالفضل» أن إجمالى الموظفين المرقين بديوان عام المحافظة بلغ 2119 موظفا، موزعين على المجموعات الوظيفية المختلفة، بينما وصل إجمالي الموظفين المرقين بمديرية التربية والتعليم 2267 موظفا، موزعين أيضاً على المجموعات الوظيفية المختلفة، وفى مديرية الشؤون الصحية وصل إجمالي الموظفين المرقين 1057 موظفا، وفى مديرية الإسكان والمرافق وصل إجمالي الموظفين المرقين 179 موظفا، وفى مديرية التضامن الاجتماعي وصل إلى 1399 موظفا، وفى مديرية التموين والتجارة وصل إلى 104 موظفين، ومديرية الزراعة وصل إلى 601 موظفا، مشيراً إلى أنه في مديرية القوى العاملة وصل إجمالي الموظفين المرقين إلى 36 موظفا موزعين أيضاً على المجموعات الوظيفية المختلفة، وفى مديرية الطرق والنقل وصل إلى 46 موظفا، ومديرية الشباب والرياضة 721 موظفا، ومديرية الطب البيطري 187 موظفا، ومديرية التنظيم والإدارة 20 موظفا.