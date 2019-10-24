شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مطران مفيس نيقوديموس بريأنجلوس، القائم بأعمال بابا وبطريرك مصر وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والوكيل البطريركي بالقاهرة، وسكرتيرة الجمعية اليونانية، وعزت سامي، محامي الجمعية اليونانية بالقاهرة.

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رحب المحافظ بالوفد اليوناني لتواجده بالسويس، وقدم الوكيل البطريركي التهنئة للمحافظ بمناسبة انتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973.

وكلف المحافظ مدير عام التخطيط العمراني بالتنسيق مع حي السويس لاستخراج الترخيص اللازمة لتجديد وتطوير مباني الطائفة اليونانية بالسويس.

تطرق اللقاء إلى تشغيل مكتب مؤقت للقنصلية اليونانية لخدمة الجالية، وتقديم الخدمات لليونانيين القادمين إلى السويس تمهيدا لإعادة تشغيل مقر القنصلية الرئيسي.