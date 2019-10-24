شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الإسكان» تتفقد تحويل محطتي صرف صحي للمعالجة الثلاثية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن لجنة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفقدت، الخميس، بمشروعي تحويل نظام معالجة محطتي صرف صحي سوهاج غرب بمدينة سوهاج، والكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، بإجمالي تكاليف تبلغ 240 مليون و500 ألف جنيه.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يجرى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية لتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب / يوم، بمصرف سوهاج العمومي، وتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب / يوم، بمصرف أخميم القبلي، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي، والتأكد من مطابقة النسب النهائية لجودة المياه للمعايير القياسية.