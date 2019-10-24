شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 94 موظفًا للشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس المدينة نفذت حملات تفتيشية على الجهات الحكومية، بالمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل.

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وكشفت الحملة عن قيام 94 موظفاً وموظفة بالإدارات المختلفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون سند قانونى، وجرى تحويلهم إلى الشؤون القانونية، وتوقيع جزاءات رادعة.

قال عبدالحميد الكيلانى، مدير التفتيش المالى والإداري، إنه تم المرور على 203 إدارات مختلفة، مشيرا إلى أن محاضر الأعمال التي تم الحفظ فيها 183 محضر نظر وحفظ يدل على نجاح المتابعات الدورية، إضافة إلى تحرير ٢٠ محضرا لمعرفة ما إذا كان تغيب العاملين بإذن من عدمه.

وأكد مدير التفتيش المالى والإدارى إحالة كافة المخالفين إلى الشؤون القانونية، مؤكداً استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، تنفيذاً لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.