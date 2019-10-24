شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. تعطل 4 محولات كهرباء ومحطة رفع في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تعطل 4 محولات كهرباء عن العمل على مستوى المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، إضافة إلى توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي في ميت غمر.

وشدد المحافظ خلال تفقده شوارع مركز ومدينة ميت غمر، الخميس، على رئيس المدينة باستمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعائها من مراكز أجا والمنصورة والسنبلاوين وتمي الأمديد وحي غرب وشرق المنصورة لمواجهة الأمطار.

ووجه المحافظ المهندس رضا النبراوي، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستمرار عمل معدات وسيارات الشركة حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه وإعادة حالة الشارع إلى طبيعتها.