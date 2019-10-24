شكرا لقرائتكم خبر عن زخائر ورفات القديسة تريزا تصل كنائس أسيوط والأقباط يتوافدون للزيارة والان مع تفاصيل الخبر
كان فى استقبال الرفات المقدس العديد من شعب العزية، من كل مناطق القرية، كما تبارك شعب القرية بهذه الزيارة المقدسة.
وجدير بالذكر أن الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع كان قد وصل إلى مصر قادماً من دولة فرنسا، مند أوائل شهر أكتوبر الحالى.
ووفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا أو تيريزا الطفل يسوع ولدت في يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 في ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ " وردة المسيح الصغيرة و ولدت في مدينة الينسون الفرنسية وترهبت في الدير في عمر خمسة عشر عامًا، و تميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة و الوداعة
كتبت قصة حياتها وسمتها " قصة نفس"
أما الأب يؤانس لحظى فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن فـى ليلة عيد الميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لها وكانت هذه نقطة تحول فى حياتهـا حسب قولها مما دفعتها لحب المسيح الطفل ومحاولة التشبه به، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع.
ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد اسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها.
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