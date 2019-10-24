شكرا لقرائتكم خبر عن زخائر ورفات القديسة تريزا تصل كنائس أسيوط والأقباط يتوافدون للزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كنيسة القديس العظيم مارجرجس، وكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا يوحنا بولس الثانى بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط بأسيوط الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع.

كان فى استقبال الرفات المقدس العديد من شعب العزية، من كل مناطق القرية، كما تبارك شعب القرية بهذه الزيارة المقدسة.

وجدير بالذكر أن الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع كان قد وصل إلى مصر قادماً من دولة فرنسا، مند أوائل شهر أكتوبر الحالى.

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