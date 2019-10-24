شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جودة التعليم: التحول الرقمى ضرورة لمواكبة نظم الاعتماد العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن رقمنة منظومة المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول هو تحول حتمى فرضته معطيات المرحلة الحالية حيث يتوجه العالم كله الآن إلى تقليل العمل بالورقيات والعمل بصورة رقمية كاملة بما يضمن سرعة تنفيذ زيارات المراجعة وتقليل الجهد والوقت المبذول والكلفة وكذلك تيسير التواصل بين الأطراف المعنية في إعداد ومراجعة التقارير.

وأكدت أن الهيئة حريصة كل الحرص على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية بالتعليم وتأهيل الكوادر وتدريبها على المستجدات فى عمل الهيئة إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى 2019-2020 التى ستقوم الهيئة لزيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة.

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وصرحت الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعى أن هذا التحول الرقمى الذى يستهدف مواكبة العصر والتوجهات العامة للدولة للتحول الرقمى يرمى إلى الارتقاء بمستوى جودة تقارير المراجعة الخارجية، وتيسير إجراءات المراجعات، الذى يعد نقلة نوعية حقيقية وغير مسبوقة فى أسلوب عمل فرق الزيارة الميدانية بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، وشددت أثناء اللقاء على أن دور المراجعين يكمن في رفع الوضع الراهن للمؤسسة مع وضع يد المؤسسات التعليمة على مواطن القوة والضعف فى أدائها؛ لتمكينها من وضع خطط التحسين والتطوير.

وقالت رندا حلاوة، مدير عام الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك تضافر للجهود والتعاون المثمر بين الهيئة والوزارة والسعي الجاد نحو تفعيل الجودة الحقيقية التى هى منهج وأسلوب حياة، كما ثمنت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بخصوص بدء تفعيل زيارات المتابعة للتحقق من استمرار استيفاء المؤسسة التعليمية المعتمدة لمعايير الاعتماد وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

جاء ذلك خلال ختام اللقاء الذى عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم بعنوان (نحو التحول الرقمى فى منظومة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى) بهدف تمكين مراجعى رياض الأطفال والتعليم الأساسى والتعليم الثانوى والتعليم الأزهرى من فنيات التعامل مع النظام الرقمى الجديد لمنظومة المراجعة الخارجية والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بجمهورية مصر العربية.