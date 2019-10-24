شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية طهطا تستضيف ورش عمل برنامج البابا تواضروس للتعليم الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بطهطا (مقر مطرانية طهطا وجهينة) أمس أعمال تقييم المجموعة الثالثة من مدربى ومتدربى مشروع 1000 معلم كنسى "تراث كنيستنا.. روح وحياة" فى مرحلته الثانية لإيبارشيتي طهطا وجهينة، أبوتيج وصدفا والغنايم.

شارك فى الورش التى خضعت للتقييم عشرون مدربًا و 330 متدربًا تم تقسيمهم إلى 14 مجموعة تدريبية.

وتميزت إيبارشية طهطا وجهينة بأن قامت بتدريب 38 كاهن خلال المرحلة الثانية.

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وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسى المعروف باسم "1000 معلم كنسى" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" قد بدأت عام 2016 واستمرت لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب 1000 شخص من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية.



