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قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالى مدينة شبين القناطر بالقليوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار يومين ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مستشقى شبين القناطر المركزى.. وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على (1004) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

قوافل
قوافل

 

مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

 

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مشهد من القوافل
مشهد من القوافل


 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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