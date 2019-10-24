أخبار مصر

منتدى الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتدي الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه فعالياته، التى أقيمت تحت مظلة أسبوع القاهرة للمياه، الذى نظمته مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والشركاء من الإسكوا والبنك الإسلامى وبعض الشركات الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم.

 

وتضمن اليوم الأخير للمنتدى جلسة فنية تدريبية حول التكنولوجيات المتقدمة فى الرى، حاضر فيه خبير من الأكاديمية الصينية للعلوم عن كيفية إدارة التحكم في الرطوبة الأرضية طبقا لاحتياجات المحاصيل المختلفة للتوفير في مياه الري والكيماويات المضافة بالإضافة إلى زيادة الإنتاحية الزراعية.

 

كما تضمن اليوم الختامي جلستين فنيتين حول آثار التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية وكيفية الحصول علي البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية ونتائج المحاكاه باستخدام النموذج الاقليمى ريكار وكيفية تقليل  التاثيرات والتكيف مع التغيرات المناخية.

 

وانتهت الانشطة بالجلسة الختامية للمنتدى بجلسة تشاورية حول نتائج المشاركة فى المنتدى ثم  كلمة ختامية من رئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية، وتم توزيع الشهادات على الشباب الافارقة المشاركين فى المنتدى.

Advertisements

 

منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته
منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته

 

منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته
منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته

 

WhatsApp Image 2019-10-24 at 11.46.34 AM

 

منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته
منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته

 

منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته
منتدى الشباب الافارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا