شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه يختتم فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتدي الشباب الأفارقة الثانى للمتخصصين فى المياه فعالياته، التى أقيمت تحت مظلة أسبوع القاهرة للمياه، الذى نظمته مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والشركاء من الإسكوا والبنك الإسلامى وبعض الشركات الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم.

وتضمن اليوم الأخير للمنتدى جلسة فنية تدريبية حول التكنولوجيات المتقدمة فى الرى، حاضر فيه خبير من الأكاديمية الصينية للعلوم عن كيفية إدارة التحكم في الرطوبة الأرضية طبقا لاحتياجات المحاصيل المختلفة للتوفير في مياه الري والكيماويات المضافة بالإضافة إلى زيادة الإنتاحية الزراعية.

كما تضمن اليوم الختامي جلستين فنيتين حول آثار التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية وكيفية الحصول علي البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية ونتائج المحاكاه باستخدام النموذج الاقليمى ريكار وكيفية تقليل التاثيرات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وانتهت الانشطة بالجلسة الختامية للمنتدى بجلسة تشاورية حول نتائج المشاركة فى المنتدى ثم كلمة ختامية من رئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية، وتم توزيع الشهادات على الشباب الافارقة المشاركين فى المنتدى.

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