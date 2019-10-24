شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتهاء أعمال رصف وتطوير طريق بنها - المنصورة بالكامل فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد مسئولو وزارة النقل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق تشمل أسنيت - كفر شكر – صهرجت - بشلا - طنامل،بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

وطالب المسئولون بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكبارى وأن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال.

وأشارت وزارة النقل إلى أن كبارى كفر شكر وصهرجت وبشلا سيتم الانتهاء منها فى منتصف الشهر القادم وكوبرى طنامل بداية الشهر القادم، وبالنسبة لكوبرى أسنيت سيتم الانتهاء من اتجاه المنصورة فى نهاية ديسمبر القادم، والاتجاه الآخر باتجاه بنها يونيو 2020 ، مشيرا إلى أن كافة اعمال تقوية واعادة تأهيل وإعادة رصف الطريق سيتم الإنتهاء منها في بداية فبراير 2020.

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كما شددت الوزارة على نظافة الطريق وجاهزية فرق الطوارئ والصيانة لإزالة أى آثار للأمطار فورا والتنسيق المستمر مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.

ولفتت وزارة النقل إلى أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب مشيرة إلى أن الكبارى التى يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى كما أن المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وأضافت أن استراتيجية وزارة النقل تسير فى اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكبارى الحالية، والثانى هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق و7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.