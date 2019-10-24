شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء روسيا وأفريقيا يؤكدون أهمية تعزيز التعاون فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعماء روسيا وأفريقيا المشاركون فى الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية اليوم أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجى فى كافة المجالات لدعم التنمية المستدامة والاستقرار وفق مبادئ الاحترام الكامل للسيادة والمنفعة المتبادلة.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين – فى كلمته أمام الجلسة العامة للقمة – إن بلاده عازمة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن هناك تكثيفا للاتصالات بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية فى روسيا والدول الأفريقية، وتنسيق العمل وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وأعرب الرئيس الروسى عن شعور موسكو بالقلق من عدم استقرار الأوضاع فى العديد من المناطق الأفريقية، مضيفًا أن العديد من النزاعات العرقية والإثنية لم يتم حلها، فى حين أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لا تزال قائمة، مثل الإرهاب وانتشار الإيديولوجية المتطرفة والجريمة العابرة للحدود والقرصنة، مؤكدا أن كل تلك الأمور تعيق القارة الأفريقية.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لعب دورا كبيرا فى الإعداد لمنتدى "روسيا - إفريقيا" كرئيس للاتحاد الإفريقي.

ووجه بوتين - خلال كلمته فى الجلسة العامة للقمة الروسية - الإفريقية بمدينة سوتشى الروسية - التحية للرئيس السيسى وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الإفريقية للحضور إلى قمة سوتشى المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا.

وأكد الرئيس الروسى أن هناك رغبة فى تعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا فى مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد.

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وشدد الرئيس الروسى على أن الرئيس السيسى لعب دورا مهما فى إعداد منتدى "روسيا-إفريقيا"، مؤكدا أنه كان متواجدا مع الجانب الروسى طوال العملية التمهيدية، وأضاف قائلا: :إن الأصدقاء فى مصر ساعدونا فى تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات فى إطار هذه القمة، وأتشرف أن أترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي".

وأوضح بوتين أن روسيا تربطها مع إفريقيا علاقات ودية.. مشيرا إلى أن روسيا ساندت بشكل متتابع الحركة القومية التحررية للشعوب الإفريقية وأسهمت فى نهوض الدول الإفريقية وتطوير اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.

كما أعرب الرئيس الروسى عن أمله فى إقامة تعاون عسكرى تقنى أوسع مع الدول الأفريقية، من أجل تعزيز الاستعداد القتالى للقوات المسلحة الوطنية فى البلدان الأفريقية، مؤكدا أنه يجرى التعاون فى المجالين العسكرى والتقنى مع دول القارة فى هذا الإطار.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها اتفاقات فعالة بشأن التعاون العسكرى التقنى مع أكثر من 30 دولة إفريقية توفر روسيا بموجبها مجموعة واسعة من الأسلحة.

وقال بوتين "إن الشركاء الأفارقة يشاركون بشكل مكثف فى المنتديات والتدريبات العسكرية والتقنية التى تعقدها روسيا، حيث يمكنهم أن يتعرفوا على قدرات وإمكانيات الأسلحة المتطورة وغيرها من المعدات العسكرية وطرق استخدامها.

وأضاف الرئيس الروسى قائلا: "إننا مصممون على المضى قدماً فى تدريب الأفراد العسكريين وموظفى إنفاذ القانون من الدول الأفريقية فى روسيا" ، مضيفًا أن عسكريين من 20 دولة إفريقية يتلقون تدريبات فى أكاديميات وزارة الدفاع الروسية.