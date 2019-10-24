شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 18 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 20 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 18 طن و 124 كجم فى 20 محافظة.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، المنوفية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط الجيزة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس".

وأضافت الخدمات البيطرية، أنه تم تحرير 110 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.