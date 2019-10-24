شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تخصيص 25 ألف متر مربع لإقامة مركز شباب بالأسمرات 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت محافظة القاهرة على تعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حى المعادى من 25 متر الى 17 متر طبقاً للواقع على الطبيعة، بناء على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلاً عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.

كما وافقت المحافظة على تخصيص مساحة ارض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 متر مربع بمشروع الإسكان الاقتصادى الاسمرات 3 لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب الأسمرات لخدمة شباب المنطقة وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.