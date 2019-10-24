شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مقار يجتمع بكهنة تورنتو ويصلى القداس الإلهى بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على بعض الكنائس في كندا أمس لقاء مع آباء كهنة تورنتو في كنيسة مار مرقس فى تورنتو.

بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهى الذى تولى خدمته الأنبا إيليا أسقف الخرطوم.

وعقب القداس ناقش نيافة الأنبا مقار مع الآباء الكهنة بعض أمور الخدمة بالمنطقة وكيفية تنظيمها، فيما ألقى نيافة الأنبا إيليا كلمة عن "الأسرة المسيحية".

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كان الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان قد بدأ زيارة رعوية لكنائس وسط كندا يوليو الماضى بناء على تكليف البابا تواضروس الثانى.

وخلال زيارته الرعوية بكندا صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا صموئيل بتورنتو ثم عقد اجتماعًا للآباء كهنة المنطقة وألقى كلمة روحية عن "أهمية الافتقاد".

كان الأنبا مقار قد زار أيضًا كنائس وسط كندا، وصلى العديد من القداسات، وعقد بها عدة اجتماعات روحية للأسر والخدام والشباب.

تأتى زيارة نيافة الأنبا مقار لوسط كندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف الروحى والإدارى عليها.