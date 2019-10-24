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نائب محافظ القاهرة: نشر 37 معدة بالشوارع استعدادا للأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك إنتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بنطاق المنطقة الجنوبية، وفقا لخطة المحافظة للاستعداد للأمطار، مشيرا إلى أنه المعدات تتمركز بالقرب من منازل ومطالع الكبارى بطريق الأوتوستراد و والكورنيش والطريق الدائرى ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن عدد المعدات المنتشرة 37 شفاط ونافورى، بالإضافة إلى متابعة تسليك بلاعات الأمطار التى تم تنفيذها بالشوارع، وهناك تنسيق مع التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.

 

وتشهد محافظات مصر عدم استقرار فى الأحوال الجوية، كما شهدت شرق العاصمة سقوط أمطار غزيرة أول أمس ما أدى لغرق عدة شوارع بمدينة نصر ومصر الجديدة.

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