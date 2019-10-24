شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ابدأ مشروعك يؤهل أمانى لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش بس قرض انا حققت حلمى من خلال كورسات وورش عمل بمساعدة جهاز تنمية المشروعات"، هذا ما قالته أمانى حماد صاحبة مشروع منتجات يدوية وصناعة جلود وذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات من خلال تنظيم ورش عمل وكورسات لكيفية عمل المشاريع وعرض المنتجات وبيعها بطريقة احترافية .، ويرصد الخليج 365 فى هذا الفيديو رحلة نجاح أمانى فى مشروعها بفضل الدعم الذى قدمه لها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وقالت أمانى لـ الخليج 365، أن جهاز تنمية المشروعات وفر لى فرص كثيرة لنجاح المشروع سواء عن طريق الورش أو المشاركة فى معرض تراثنا فكان نقطة تحول فى مشروعى ومن خلاله تأكدت من نجاح مشروعى وزادت ثقتى بنفسى.

كما أكدت أمانى أنها ساعدت ربات البيوت من خلال العمل معها وتعليمهم الحرفة بمقابل مادى يساعدهم على المعيشة.