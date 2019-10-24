شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع انتشار معدات شفط الأمطار بنفقى العروبة والثورة والان مع تفاصيل الخبر
ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى، وهيئة النظافة ورؤساء أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر.
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