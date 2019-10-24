أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع انتشار معدات شفط الأمطار بنفقى العروبة والثورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع انتشار معدات شفط الأمطار بنفقى العروبة والثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق شرق القاهرة، تساقط أمطار خفيفة، بالتزامن مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وسط انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بنفقى العروبة والثورة وعدة مناطق أخرى شهدت أول أمس تجمعات لمياه الأمطار.

 

وفى السياق تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نفقى العروبة والثورة بمصر الجديدة، للاطمئنان على استعدادات أجهزة المحافظة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، لتساقط الأمطار ومنع تكرار غرق النفقين حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

 

Advertisements

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى، وهيئة النظافة ورؤساء أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتابع انتشار معدات شفط الأمطار بنفقى العروبة والثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا