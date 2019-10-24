شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع انتشار معدات شفط الأمطار بنفقى العروبة والثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق شرق القاهرة، تساقط أمطار خفيفة، بالتزامن مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وسط انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بنفقى العروبة والثورة وعدة مناطق أخرى شهدت أول أمس تجمعات لمياه الأمطار.

وفى السياق تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نفقى العروبة والثورة بمصر الجديدة، للاطمئنان على استعدادات أجهزة المحافظة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، لتساقط الأمطار ومنع تكرار غرق النفقين حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

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ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى، وهيئة النظافة ورؤساء أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر.