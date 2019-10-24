شكرا لقرائتكم خبر عن زمالة نقابة المعلمين: صرف 26 مليون جنيه خلال أسبوع لـ 1479 مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتى، رئيس مجلس الإدارة ونقيب المعلمين، أسماء 1479 حالة مستحقة للميزة التأمينية، بإجمالى مبالغ منصرفة 26 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى، وتم صرفها كميزة تأمينية ما بين خروج على المعاش وورثة وتسوية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الميزة التأمينية لصندوق الزمالة ظلت ثابتة لمدة 15 عام على مبلغ 13 ألف جنيه، قبل تولى المجلس الحالى للصندوق، الذى قام بتعظيم الفائدة على الودائع لتصل الميزة التأمينية الى 22 ألف و770 جنيه للمعلم.

وأشارت إلى أنه يتم الإعلان عن أسماء الحالات المستحقة للميزة التأمينية على صفحة الفيس بوك الخاصة بصندوق الزمالة، بالإضافة إلى صفحة نقابة المهن التعليمية ويتم صرف المبلغ المستحق عن طريق الرقم القومى من أى فرع من فروع بنك مصر المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

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وتختلف الأعداد المستحقة للميزة التأمينية من نقابة فرعية لأخرى طبقاً لأعداد المعلمين الخارجين على المعاش أو من قاموا بالتسوية أو ورثة المعلم المتوفى وفيما يلى توزيع الحالات المستحقة للميزة التأمينية هذا الأسبوع بكل محافظة.

وأوضحت أن "أسوان 24 حالة – مصر الجديدة 16 حالة – أسيوط 63 حالة – كفر الشيخ 28 حالة – الإسماعيلية 29 حالة – كفر الدوار 31 حالة – الأقصر 25 حالة – قنا 55 حالة – الجمرك 2 حالة – غرب القاهرة 7 حالات – الزيتون 16 حالة – غرب الجيزة 38 حالة – السويس 24 حالة – عابدين 3 حالات – الشرقية 125 حالة – طنطا 37 حالة – العامرية 11 حالة – شمال سيناء 26 حالة – الفيوم 23 – شمال القاهرة 9 حالات – بني سويف 32 حالة – شمال الجيزة 9 حالات – مصر القديمة 11 حالة.

وتابعت" ملوى 9 حالات – وسط الإسكندرية 13 حالة – وسط القاهرة 3 حالات – القاهرة الجديدة 3 حالات – شرق القاهرة 26 حالة – المحلة 51 حالة – شرق الإسكندرية 29 حالة – المعادي 14 حالة – شبرا والشرابية 6 حالات – شبرا والشرابية 6 حالات – المنصورة 112 حالة – شبرا الخيمة 18 حالة – المنوفية 102 حالة – سوهاج 60 حالة – المنيا 63 حالة – دمياط 76 حالة – الوادي الجديد 4 حالات – دمنهور 39 حالة – الوايلي 8 حالات – دسوق 19 حالة – بنها 67 حالة – حلوان 15 حالة – بورسعيد 5 حالات – جنوب- سيناء حالة واحدة – جنوب الجيزة 35 حالة – جنوب القاهرة 16 حالة – مطروح 9 حالات – ميت غمر 6 حالات – وسط الجيزة 26 حالة".