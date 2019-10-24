شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنتهى من تدريب المجموعة الرابعة من برنامج البابا للتعليم الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت كنيسة القديس مارمرقس بمدينة أسيوط أمس، أعمال تقييم المجموعة الرابعة من مدربى ومتدربى مشروع ألف معلم كنسى "تراث كنيستنا.. روح وحياة" فى مرحلته الثانية وذلك لإيبارشيتي أسيوط وبنى مزار. شهدت المجموعة الرابعة مشاركة 26 مدرب و 350 متدرب تم تقسيمهم إلى 26 مجموعة تدريبية. وبانتهاء تقييم المجموعة الرابعة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى 78 مدربًا و 1150 متدربًا حتي الآن. Advertisements ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى نهاية الأسبوع الجارى حيث من المقرر تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثانى الشهر المقبل. وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسى المعروف باسم "1000 معلم كنسى" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5 : 21) قد بدأت عام 2016 واستمرت لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب 1000 شخص من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة تنتهى من تدريب المجموعة الرابعة من برنامج البابا للتعليم الكنسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.