شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد ترقيه 3641 موظفاً بالديوان والأحياء والمراكز والمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 3 آلاف و641 موظفاً اعتباراً من 1 يوليو 2019.

يأتى ذلك فى إطار قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 30 مارس الماضى بإجراء أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لكل من أستوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

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شمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن حيث أكد المحافظ أن الحركة تضمنت ترقية 2771 موظف تخصصى وفنى و 862 موظف خدمات معاونة وحرفى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة كما حثهم على التفانى في العمل وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مادة (5) من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتبارا من 1/7/2019 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.