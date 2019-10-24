شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على عدة مناطق بالجيزة والدفع بسيارات لشفط المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق بالجيزة، تساقط أمطار متوسطة، بالتزامن مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ما أدى لتجمعات لمياه الأمطار بمناطق الهرم وفيصل ونفق اللبينى، وغيرها.

ودفعت أجهزة محافظة الجيزة بمعدات شفط الأمطار المتمركزة بمناطق مختلفة بشوارع المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لشفط المياه من مناطق تجمعات المياه بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

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وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه عدة مناطق بالجيزة تعرضت لتساقط أمطار لمدة 15 دقيقة ما أدى لظهور تجمعات للمياه ببعض الشوارع، مشيرة إلى أنه جارى شفط المياه بنفق اللبينى وشوارع الهرم وفيصل والشوارع الرئيسية ثم التوجه للشوارع الفرعية.

وخصصت محافظة الجيزة بلاغات المواطنين والشكاوى على الخط الساخن رقم 114 الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم تابع لهيئة النظافة 16809 ، وآخر خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.