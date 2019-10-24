شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: استمرار جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حتى منتصف نوفمبر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، إن جهودها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والتى تتزامن مع موسم حصاد الأرز، وبداية فصل الخريف، من كل عام، مستمرة حتى منتصف نوفمبر المقبل، للحفاظ على جودة الهواء وصحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الفترة كانت تشهدد زيادة نسب تلوث الهواء نتيجة تخلص المزراعين من قش الأرز بالحرق المكشوف، لعدم وجود منظومة رسمية لجمع قش الأرز، بجانب العوامل الجوية التى تميز فصل الخريف، والتى من أهمها سكون الرياح.

ولفتت إلى أن خطة المواجهة خلال العام الجارى، تعتمد على مجموعة وزارية تضم "الرزاعة، التنمية المحلية، الداخلية، البيئة"، ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى افتتاح 466 موقع لتجميع قش الأرز فى نطاق 6 محافظات بالدلتا، وتشكيل 85 دورية تفتيش على أهم الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات، والتفتيش على 3265 منشأة صناعية للتأكد من الحدود الآمنة لانبعاثات الصناعة.



