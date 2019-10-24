شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، ولم يتم رصد آى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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