شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية للأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

‎وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة الى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

‎وأشار رئيس الوزراء إلى ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.

وطلب رئيس الوزراء، سرعة قيام الجهات المعنية بالاتفاق حول التصور النهائى لخطوات تنفيذ المشروع، خلال أسبوع من الآن، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.