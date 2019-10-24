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القضاء اللبنانى يطالب برفع الحصانة عن مسؤولين لاسترداد الأموال المنهوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المدعية العامة فى جبل لبنان القاضية غادة عون، عن خطوات فى ملف التخابر غير الشرعى بحق رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق نجيب ميقاتي، الذى أدعت عليه أمس بتهمة "الثراء غير المشروع".

 

وقالت عون – بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام - اليوم الخميس: "أنا مع حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة وأن يحاسب فى كل الملفات، وأعمل ضمن نطاق صلاحياتى ولدى سلطة استنسابية".

وأضافت: "يجب المطالبة برفع الحصانات أولا فى حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة"، مؤكدة أن هناك تعاطفا مع المواطنين المحتجين على الفساد، ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلا أن يتعاطف مع الناس.

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وكانت عون قد أصدرت قرارا أمس، ادعت فيه على رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتى الذى يعتبر من أغنى أغنياء العرب، وابنه ماهر، وشقيقه طه وبنك "عودة" بجرم "الثراء غير المشروع" عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضى التحقيق الأول فى بيروت للتحقيق معهم.

 

وحصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتى وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق فى بناية مطلة على نادى اليخوت فى بيروت، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار.

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